POL-Pforzheim: (CW) Isleshausen - Nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen Mauer geprallt

Eine beschädigte Mauer, sowie ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstagabend ereignete.

Ein 23 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Ford die Kreisstraße 4346 von Iselshausen in Richtung Vollmaringen. Am Kreisverkehr Kreisstraße 4346/Kreisstraße 4345 verlor der Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Das Fahrzeug kippt nach rechts auf die Beifahrerseite und wurde durch Ersthelfer wieder auf die Räder gestellt. Der junge Fahrer, sowie seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt, wurden jedoch vorsorglich durch einen Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholvorteste ergab einen Promillewert von 0,72. Der Mann musste eine Blutprobe, sowie seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.500 Euro.

Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

