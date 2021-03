Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Calw (ots)

Betrunken am Steuer ertappt wurde am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer in Schömberg.

Der 28-Jährige wurde gegen 01:40 Uhr in der Schömberger Straße einer Polizeikontrolle unterzogen. Nachdem die kontrollierenden Beamten des Polizeirevier Calw bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch feststellten, ergab ein durchgeführter Atemalkoholvortest einen Wert von 1,5 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr der gefertigt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell