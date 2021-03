Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Frau nach Sturz im Bus verletzt

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmittag soll es auf der Breslauer Straße nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zu einem Verkehrsdelikt gekommen sein, bei welchem ein Fahrgast durch einen Anfahrvorgang des Busfahrers im Linienbus gestürzt sei. Der Linienbusfahrer befuhr gegen 14:50 Uhr den Strietweg aufwärts und hielt folgend an der Haltestelle "Breslauer Straße" an. Dort stieg eine offensichtlich ältere Dame in den Bus hinzu. Durch das Anfahren fiel die Dame, welche an der Bushaltestelle zugestiegen war und noch nicht auf ihrem Platz saß, im Bus um und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde die schwerverletzte 82-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186-3111 in Verbindung zu setzen.

Alexander Nobel, Pressestelle

