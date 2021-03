Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Zeugen gesucht: Unbekannter entwendet Wertgegenstände aus Autos

Knittlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat vermutlich derselbe Unbekannte in Knittlingen mehrere Fahrzeuge beschädigt, um so im Fahrzeuginneren an Wertgegenstände zu gelangen.

Zunächst machte sich der bislang unbekannte Täter in der Haydnstraße an zwei Fahrzeugen zu schaffen. In beiden Fällen schlug er die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendete jeweils einen Geldbeutel. Anschließend entkam er unerkannt und verursachte einen Gesamtschaden im dreistelligen Bereich.

Nochmals schlug vermutlich derselbe Täter in der Beethovenstraße zu. Auch hier gelangte der bislang Unbekannte auf dieselbe Weise in das Fahrzeuginnere. In diesem Fall wurde ebenfalls ein Geldbeutel samt Inhalt aus dem Handschuhfach entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

