Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Mittwochnachmittag bei Baiersbronn-Klosterreichenbach ereignet hat, ist ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 19-Jährige gegen 16:30 Uhr auf der Bundesstraße 462 von Röt kommend in Richtung Klosterreichenbach unterwegs, als er auf den Gegenfahrstreifen fuhr. In der Folge kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Durch den Unfall erlitt der 19-Jährige offensichtlich schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 54-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden, über die Schwere ihrer Verletzungen ist bislang noch nichts bekannt. Sowohl das Motorrad als auch der Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Neben Polizei, Rettungsdienst sowie Rettungshubschrauber war auch die Freiwillige Feuerwehr Klosterreichenbach im Einsatz.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-550 oder beim Polizeirevier Freudenstadt unter 07441 5360 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell