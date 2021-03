Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Rauchentwicklung: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Bad Wildbad (ots)

Der Rauchmelder einer Ferienwohnung verhinderte Mittwochmorgen in Bad Wildbad vermutlich Schlimmeres.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eilten gegen 01:30 Uhr zu einem Wohnhaus mit Ferienwohnung in die Mühlgasse. Durch das Ertönen eines Rauchmelders der Ferienwohnung wurde glücklicherweise ein 64-jähriger Hausbewohner geweckt, welcher die Einsatzkräfte über eine Rauchentwicklung informierte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fiel ein Hängeschrank über der Küchenzeile herunter und riss die Dunstabzugshaube mit sich. Diese landete offenbar unglücklich auf dem Herd, wodurch dieser eingeschaltet wurde. Folglich fing die Dunstabzugshaube leicht an zu kokeln. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde keine Person verletzt. Am Gebäude und in der Ferienwohnung entstand geringer Sachschaden, welcher bislang nicht genauer beziffert werden konnte.

