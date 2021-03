Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rotlicht missachtet: 44-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Eine 44-jährige VW-Fahrerin hat in Pforzheim am Dienstagnachmittag offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtet und ist daraufhin mit einem Ford zusammengestoßen.

Die 44-Jährige fuhr auf der Habermehlstraße und wollte stadteinwärts. An der Kreuzung zur Kirchenstraße missachtete die VW-Fahrerin das Rotlicht der Ampelanlage. Folglich kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem 24-jährigen Ford-Fahrer, welcher die Absicht hatte auf der Kirchenstraße die Habermehlstraße in Richtung eines Einkaufmarktes zu überqueren. Hierdurch wurde die 44-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell