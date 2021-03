Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Hotel, Firma und Bäckerei Ziel von Einbrechern

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Ein Hotel, eine Firma sowie eine Bäckerei sind in Bad Teinach im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen das Ziel von noch unbekannten Einbrechern geworden.

Im ersten Fall hebelten die Täter die Türe eines Hotels in der Badstraße auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Anwesens. Dort durchsuchten sie Schubladen sowie einen Schrank und entwendeten hochprozentige Alkoholika. Während der Diebstahlschaden offensichtlich relativ gering ausfiel, schlägt der verursachte Sachschaden mit rund 2.000 Euro umso deutlicher zu Buche.

Ebenfalls zum Ziel von Einbrechern wurde eine Firma in der Unteren Talstraße. Hier schlugen die Täter eine Scheibe ein, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Mit Münzgeld in noch unbekannter Höhe sowie mehreren Packungen Schokolade suchten die Eindringlinge daraufhin das Weite. Zurück ließen sie einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Im dritten Fall scheiterten die Täter mit ihrem Versuch, in eine ebenso in der Badstraße befindliche Bäckerei einzubrechen. Nachdem sich die Einbrecher erfolglos an einer Türe zu schaffen gemacht hatten, beschädigten sie eine Glasscheibe und flüchteten in der Folge. Der von den Unbekannten angerichtete Sachschaden beläuft sich auch hier auf etwa 1.500 Euro.

Aufgrund des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs liegt der Schluss nahe, dass es sich bei den drei Taten um dieselben Einbrecher handeln könnte.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

