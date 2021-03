Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wer hatte Grün? Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Pforzheim (ots)

Am Montagabend ereignete sich in Pforzheim gegen 20:25 Uhr ein Unfall im Kreuzungsbereich, zu dessen Ablauf noch Zeugen gesucht werden.

Der 20-jährige Fahrer eines Fiat 500 befuhr die Berliner Straße in Richtung Kreuzung Berliner Straße/ Ecke Luisenstraße. Laut Angaben des 20-Jährigen habe die dortige Lichtzeichenanlage für ihn Grünlicht angezeigt. Gleichzeitig befuhr ein 31-jähriger VW-Fahrer die Berliner Straße in absteigender Richtung und beabsichtigte in die Luisenstraße zu fahren. Folglich kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Der 31-jährige Fahrer des VWs stellte den Sachverhalt jedoch anders dar. Demnach sei die Ampel für ihn auf Grün geschaltet gewesen, weshalb er in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Durch den Unfall verletzten sich zwei Mitfahrer im Fiat leicht. Des Weiteren verletzten sich zwei Mitfahrer im VW ebenfalls leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 in Verbindung zu setzen.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell