Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Verkehrsunfall: Eine Person verletzt

Nagold (ots)

Am Montagmorgen hat sich im Bereich Nagold ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 22-jähriger Mann verletzt wurde.

Ein 22-jähriger Ford-Fahrer war gegen 07:25 Uhr auf der Kreisstraße 4346 von Nagold in Richtung Mötzingen unterwegs. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er am zweiten Kreisel über die Inneninsel des Kreisverkehrs und touchierte einen vor ihm fahrenden LKW. Hierauf musste der 22-jährige Ford-Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der 35-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug des 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 5.000 Euro.

Alexander Nobel, Pressestelle

