POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Zulassungsstelle: Täter entwenden Bargeld

Calw (ots)

In der Zeit von Freitag, 19.03.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, 20.03.2021, 09:00 Uhr drangen bislang Unbekannte gewaltsam in die Zulassungsstelle in Calw ein.

Der Einbruch wurde dem Polizeirevier Calw am Montag durch einen Mitarbeiter des Landratsamts Calw mitgeteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich mindestens drei Täter über die Feuerleiter Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Türen sowie die Tür zum Kassenautomat aufgehebelt. Es wurde Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht genauer beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07051 161 3511 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

