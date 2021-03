Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Werkzeugdieb wird noch am Tatort festgenommen

Pforzheim (ots)

Ein 32-jähriger mutmaßlicher Dieb ist am Freitag gegen 19:30 Uhr in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Pforzheim dabei ertappt worden, als er mehrere Werkzeuge und Maschinen entwenden wollte.

Der Täter gelangte vermutlich unbefugt in das Mehrfamilienhaus, da die Hauseingangstür nicht ins Schloss fiel. Anschließend ging der 32-Jährige in den unverschlossenen Keller und steckte dort die Werkzeuge und Maschinen ein. Hierbei konnte er durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher die Polizei informierte. Durch die Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnte der 32-jährige Dieb noch an der Örtlichkeit vorläufig festgenommen werden. Der Mann musste im Anschluss die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnte noch ein Taschenmesser aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Täter in diesem Fall die Dienstelle wieder verlassen.

Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen "Diebstahls mit Waffe".

Alexander Nobel, Pressestelle

