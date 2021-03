Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Vorfahrt missachtet: Eine Person verletzt und Sachschaden

Freudenstadt (ots)

Ein Unfall ereignet hat sich am Sonntagabend in Freudenstadt, nachdem eine 25-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW-Fahrerin missachtete.

Gegen 17:20 Uhr befuhr die 25-jährige VW-Fahrerin die Alfredstraße in Richtung Murgtalstraße. An der Kreuzung Friedrichstraße/Alfredstraße missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden 39-jährigen VW-Fahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Die 39-Jährige wurde dabei leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Alexander Nobel, Pressestelle

