POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Überholt oder Fahrstreifen gewechselt? Polizei sucht weitere Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn A8

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A 8 ein schwerer Verkehrsunfall bei welchem eine 23-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

Nach den ersten Ermittlungen befuhren gegen 19:10 Uhr der Fahrer eines schwarzen Wagens älteren Baujahrs sowie eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem roten Dacia die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Pforzheim-Nord und der Anschlussstelle Pforzheim-West.

Zum anschließenden Unfallhergang liegen bislang unterschiedliche Aussagen vor. Möglicherweise musste die Frau mit ihrem Dacia aufgrund eines Überholvorgang des anderen Fahrers nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Oder beide Fahrzeuge wollten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und korrigierten letztlich die jeweilige Fahrweise, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf geriet der Dacia in den Grünstreifen und die 23-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass es sich überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Sie war zunächst in ihrem Fahrzeug eingeschlossen, konnte aber glücklicherweise durch Ersthelfer befreit werden. Sie kam mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Wagen der Frau musste abgeschleppt werden. Während der Bergung des Fahrzeugs mussten der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Pforzheim bittet weitere Zeugen, die die Verkehrssituation zwischen dem dunklen Wagen und dem roten Dacia beobachten konnten, sich unter 07231/12581-0 zu melden.

