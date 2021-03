Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Mehrere Kassenautomaten aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben Freitag auf Samstagnacht mehrere Kassenautomaten in Pforzheim aufgebrochen.

Die vier Kassenautomaten eines Parkhauses in der Deimlingstraße wurden von Unbekannten am Samstag in der Zeit von 01:45 Uhr bis 02:10 Uhr gewaltsam aufgebrochen. Insgesamt erbeuteten die Täter rund 2.200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

