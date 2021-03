Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Zeugen gesucht: Einbruch in Garage

Nagold (ots)

Unbekannte sind im Laufe der letzten Woche in eine Garage in Nagold-Vollmaringen eingebrochen.

Der Garageninhaber stellte am Freitagabend gegen 21:40 Uhr fest, dass Unbekannte gewaltsam in seine Garage in der Schloßstraße eingebrochen waren. Dabei entwendeten sie einen Satz Reifen mit Alu-Felgen im Wert von rund 1.200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell