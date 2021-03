Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Glätteunfall

K4552 gesperrt

Neuenbürg (ots)

Aufgrund Unachtsamkeit und Schneeglätte geriet am Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr ein Renault-Fahrer auf der K4552 im Bereich Neuenbürg auf die Gegenfahrbahn. Der 57-jährige fuhr von Schwann kommend, in Richtung Eyachbrücke. Er verlor auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einer scharfen Rechtskurve geradeaus. Hierbei prallte er mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und blockierten die Fahrbahn. Da die Fahrzeuge derart verkeilt waren, dauerten die Bergungsmaßnahmen länger an. Die K4552 musste bis um 19:20 Uhr voll gesperrt werden. An den beiden Fahrzeugen einstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 EUR.

