POL-Pforzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pforzheim (ots)

Einfach davongefahren ist ein Unbekannter in Pforzheim, nachdem er am Freitag ein anderes Fahrzeug beschädigt hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte der Unbekannte im Zeitraum zwischen 08:00 und 3:20 Uhr, einen in der Hohenstaufenstraße, in einer Parkbucht stehenden Audi A6. Der Audi A6 wurde offenbar bei einem Ein-/Ausparkvorgang an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter der Rufnummer 07231 186-3111, zu melden.

Martin Roller, Führungs- und Lagezentrum

