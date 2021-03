Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Betrunken und von der Unfallstelle abgehauen

Freudenstadt (ots)

Betrunken war in der Nacht zum Samstag ein 57-jähriger Autofahrer in Freudenstadt unterwegs. Gegen Mitternacht rammte er mit seinem VW Golf zunächst einen Baum. Im Weiteren fuhr er aufgrund seiner Fahruntüchtigkeit in der Haldenbergstraße gegen eine Straßenlaterne, welche durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen wurde. Nachdem er von der Unfallstelle flüchtig ging, suchten Beamte des Polizeireviers Freudenstadt den Autofahrer nach umfangreichen Ermittlungen zu Hause auf. Neben dem verunfallten Auto konnten die Beamten feststellen, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Nach Durchführung einer Blutprobe musste der Unfallverursacher seinen Führerschein abgeben. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von 1100 EUR.

Peter Eberle, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell