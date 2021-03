Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim (FDS) Freudenstadt - Ermittlungen nach Brand in Dietersweiler

Freudenstadt (ots)

Nach dem Brand in einem Anwesen in Freudenstadt-Dietersweiler hat das Kriminalkommissariat Freudenstadt die Ermittlungen übernommen. Ein Bewohner war mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gekommen.

Das Feuer brach am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in der Werkstatt des Wohnanwesens im Norden von Dietersweiler aus. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es rasch, den Brand zu löschen. Ein Bewohner, der zuvor vergeblich versucht hatte, das Feuer zu löschen, wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert und dort ambulant versorgt. Die Brandursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, bei denen die Beamten auch der Frage nachgehen, ob der Brand technischen Ursprungs sein könnte. Weiterhin wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rottweil ein Brandsachverständiger beauftragt. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

