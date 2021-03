Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Zwei Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

Ötisheim (ots)

Ein Polizeibeamter der Polizeihundeführerstaffel sowie ein Polizeibeamter des Polizeireviers Mühlacker wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem Einsatz in Ötisheim leicht verletzt.

Gegen 23:15 Uhr meldete sich ein Familienmitglied über Notruf und gab an, dass es in seiner Familie Streitigkeiten gäbe und sie dringend Hilfe benötigen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich der Sachverhalt als Streit innerhalb einer Lebenspartnerschaft heraus. Die Lebenspartnerin gab an, dass sich ihr 46-jähriger Lebenspartner in einem psychischen Ausnahmezustand befände, Drogen konsumiert und sie nach einem Streit aus ihrer Wohnung gesperrt habe. Beim Betreten der Wohnung stellten die Beamten fest, dass sich der 46-Jährige im Badezimmer eingeschlossen hatte. Er wurde mehrfach aufgefordert die Tür zu öffnen, reagierte jedoch nicht. Aufgrund einer möglichen Eigengefährdung öffneten die Einsatzkräfte die Tür und brachten den Mann aus dem Badezimmer. Dabei wurde er im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen durch einen Diensthund verletzt. Die Einsatzkräfte versuchten in der Folge den psychisch verstörten und offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann zu beruhigen sowie seine Verletzungen zu versorgen. Währenddessen riss er sich plötzlich los, rannte aus der Wohnung und versteckte sich in einem Hof. Dort konnte er dann von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen werden. Er leistete dabei renitent Widerstand und musste schlussendlich am Boden liegend mit Handschließen fixiert werden. Die Beamten begannen mit der Erstversorgung, da der verständigte Rettungsdienst noch nicht eingetroffen war. Währenddessen verschlechterte sich der Gesundheitszustand des 46-Jährigen plötzlich, weshalb die Einsatzkräfte die Handschließen sofort entfernten und im weiteren Verlauf eine Notfallversorgung einleiten mussten. Der zwischenzeitlich eingetroffene Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung und musste den Mann vor Ort reanimieren. In der Folge wurde er ins Krankenhaus gebracht. Im Laufe der Nacht stabilisierte sich sein gesundheitlicher Zustand. Nach Angaben der behandelnden Ärzte war der Grund für seinen Zusammenbruch offenbar der Konsum von Drogen und Alkohol. Beim Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, einer davon musste seinen Dienst abbrechen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell