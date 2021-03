Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Katalysatoren entwendet: Zeugen gesucht

Keltern (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 10.03.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 15.03.2021, 18:00 Uhr wurden in der Dieselstraße in Dietlingen aus zwei Fahrzeugen deren Katalysatoren herausgeflext und entwendet.

Die beiden abgemeldeten Fahrzeuge waren auf einem Privatparkplatz abgestellt, als sich der oder die bislang Unbekannten an ihnen zu schaffen machte. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrzeugteile beträgt insgesamt rund 400 Euro.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07082 7912 0 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell