POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Nach Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten: Besitzer eines roten Kleinwagens gesucht

Polizeipräsidium Pforzheim

Freudenstadt - Nach Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten: Besitzer eines roten Kleinwagens gesucht

Freudenstadt

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag sucht das Polizeirevier Freudenstadt nun nach dem unbekannten Besitzer eines roten Kleinwagens, dessen Fahrzeug wahrscheinlich beschädigt wurde.

Das gesuchte Auto war gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wittlensweilerstraße in Freudenstadt geparkt, als ein 87-Jähriger mit seinem Auto dagegen stieß. Laut Angaben des Mannes hatte dieser den Besitzer des Kleinwagens nicht angetroffen und war anschließend in den Markt einkaufen gegangen. Als er dann wieder zurückkam, konnte er das andere Auto nicht mehr feststellen. Da am Fahrzeug des Mannes Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden ist, könnte der gesuchte Wagen ebenfalls entsprechend beschädigt sein.

Das Polizeirevier Freudenstadt bittet den Besitzer des roten Kleinwagens sowie etwaige Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07441 5360 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell