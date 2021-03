Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verletzte Person durch Auffahrunfall

Pforzheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagvormittag in Pforzheim ereignet hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 72 Jahre alte Opel-Fahrerin an der Kreuzung Kieselbronner Straße/Welschenäckerstraße an der Ampel bei grün los und wollte nach rechts abbiegen. Dabei musste sie verkehrsbedingt bremsen, was ein hinter ihr fahrender 25 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens offenbar übersah und in der Folge auf die Opel-Fahrerin auffuhr. Dabei wurde die 72-Jährige leicht verletzt.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell