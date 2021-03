Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person: Sicherheitsleistung hinterlegt

Althengstett (ots)

Am Dienstagabend hat sich im Bereich Althengstett ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 30-jähriger VW-Fahrer leicht verletzt wurde.

Der 30-Jährige befuhr gegen 19:15 Uhr die Bundesstraße 295 von Simmozheim in Richtung Calw, als er am Kreisverkehr Althengstett verkehrsbedingt warten musste. Vermutlich auf Grund Unachtsamkeit fuhr ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Ford-Fahrer auf den VW auf. Durch den Aufprall wurde der 30-jährige VW-Fahrer leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand lediglich geringer Sachschaden. Der auffahrende Ford-Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell