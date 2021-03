Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Dieb entwendet Opferstock aus Kirche: Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

In der Zeit von Dienstag, 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr hat ein bislang Unbekannter in einer Kirche in Mühlacker den Opferstock entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begab sich der Unbekannte über eine unverschlossene Tür, welche regulär zum Besuch offenstand, in die Herz-Jesu- Kirche in Mühlacker. Im Inneren der Kirche hat der Täter offenbar mit mehreren Fußtritten einen im Eingangsbereich an der Wand befestigten Schriftenstand aus Holz beschädigt. Zu diesem gehörte auch eine Ablade aus Holz, an welcher der Opferstock montiert war. Der Unbekannte entwendete schließlich den kompletten Opferstock. Der entstandene Sachschaden an der Holzablage beträgt rund 50 Euro. Der entwendete Opferstock hatte einen Wert von knapp über 200 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693 0 zu melden.

Alexander Nobel, Pressestelle

