Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Polizeibeamte bei Widerstand leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd wurden heute am frühen Morgen bei einem Einsatz am Hauptbahnhof in Pforzheim leicht verletzt.

Einsatzkräfte kontrollierten heute gegen 05:30 Uhr einen 35 Jahre alten Mann, welcher im Verdacht stand an der Bahnhaltestelle in Maihälden randaliert zu haben. Bei der Personalien Feststellung zeigte sich der 35-Jährige aggressiv, schrie laut herum, verweigerte die Angabe seiner Personalien und ließ sich zu Boden fallen. Die Einsatzkräfte mussten ihn für kurze Zeit mit Handschließen fixieren. Nach dem ein Geldbeutel mit Ausweispapieren bei ihm aufgefunden wurde und somit seine Personalien feststanden, wurde der 35-Jährige aus der Kontrolle entlassen. Jedoch folgte der offenbar unter berauschenden Mitteln stehende Mann den Einsatzkräften zu den Streifenwagen, beleidigte diese lautstark und trat und schlug mehrfach gegen einen Streifenwagen. Er war völlig außer sich, weshalb er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Pforzheim-Nord gebracht wurde. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte leicht an den Händen. Auf dem Polizeirevier wurde ihm in der Folge von einem Arzt Blut abgenommen. Der 35-Jährige beruhigte sich im Laufe seines Gewahrsams und konnte heute Morgen wieder entlassen werden.

Ihn erwartet nun u.a. eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Beatrice Suppes, Pressestelle

