Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Lkw kommt von Fahrbahn ab und verliert Ladung

Neuweiler (ots)

Am Dienstagmorgen kippte der Anhänger eines Lkw auf der Kreisstraße 4635, kurz vor Oberkollwangen um, wobei er einen Teil der Ladung in Form von Blumenzwiebeln verlor und Flurschaden verursachte.

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam der Fahrer gegen 7:20 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er zunächst in einen Graben gefahren war, kippte der Anhänger letztlich zur Seite und musste mit einem Kran geborgen werden. Er war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die Ladung konnte dem Besteller der Ware in Teilen am Unfallort übergeben werden. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten wird die Kreisstraße zwischen Oberkollwangen und Argenbach noch komplett gesperrt bleiben müssen. Voraussichtlich wird die Sperrung noch bis zum Dienstagnachmittag andauern.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell