Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Überholvorgang endet an Böschung: Führerschein weg

Freudenstadt (ots)

Unter Anzeichen von Alkoholeinfluss hat am Montagabend zwischen Loßburg und Freudenstadt ein 29-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann mit seinem Pkw gegen 18.45 Uhr die B 294 von Loßburg kommend in Richtung Freudenstadt. Nach einem Überholvorgang kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete an einer Böschung, an welcher der Pkw auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der 29-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, am VW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest beim VW-Fahrer war positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und der Führerschein wurde einbehalten.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell