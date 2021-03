Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Loßburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 07:25 Uhr auf der Landesstraße 412 zog sich ein 18-jähriger VW-Fahrer schwere Verletzungen zu.

Der Autofahrer befuhr die Landesstraße 412 von Dottenweiler in Richtung Loßburg. In einer Rechtskurve kam der 18-Jährige vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht genauer beziffert werden. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Alexander Nobel, Pressestelle

