POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Glätteunfall: Eine verletzte Person und hoher Sachschaden

Loßburg (ots)

Aufgrund einer glatten Fahrbahn geriet am Montagmittag gegen 14:10 Uhr ein VW-Fahrer auf der Landesstraße 405 im Bereich Loßburg ins Rutschen und hierauf auf die Gegenfahrbahn.

Der 51-Jährige verlor auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, geriet in einer langgezogenen Linkskurve ins Rutschen und gelangte auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden 48-jährigen Audi-Fahrer. Hierbei zog sich der 48-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Alexander Nobel, Pressestelle

