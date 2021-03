Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Über anderthalb Promille: Mutmaßlicher Unfallfahrer empfängt Polizeistreife an der Unfallstelle mit Bierflasche in der Hand

Pforzheim

Mit einer Bierflasche in der Hand hat ein offensichtlich betrunkener und mutmaßlicher Verursacher eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen Polizeibeamte an der Unfallstelle empfangen.

Der 21-Jährige steht im Verdacht, gegen 0:30 Uhr mit dem auf seinen Vater zugelassenen Auto in der Pforzheimer Kelterstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schranke geprallt zu sein. Die hinzugeilten Polizeibeamten trafen vor Ort neben dem beschädigten Fahrzeug auch den 21-Jährigen an, der sie mit einer Bierflasche in der Hand empfing. Ein mit dem 21-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über anderthalb Promille zum Ergebnis, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

