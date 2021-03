Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte brechen in Hohenberghalle ein

Horb am Neckar (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Freitag, 19:30 Uhr, bis Samstag, 11:20 Uhr, in die Hohenberghalle in Horb am Neckar eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Unbekannten in die Halle in der Straße "Südring" ein und entwendeten mehrere technische Geräte. Es entstand ein Gesamtsachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

