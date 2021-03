Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Mühlacker (ots)

Unbekannte sind am Sonntagmorgen in eine Gaststätte in Mühlacker-Enzberg eingebrochen.

Die Täter brachen zwischen 5:00 und 11:30 Uhr eine Türe auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten der Gaststätte in der Kieselbronner Straße. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell