POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Polizeibeamte ziehen alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr

Horb am Neckar (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag und Samstag alkoholisierte Autofahrer in Horb am Neckar aus dem Verkehr gezogen.

Freitagnacht wurde ein 37 Jahre alter Mercedes-Fahrer in der Dammstraße im Rahmen der Streife von Polizeibeamten des Polizeireviers Horb kontrolliert. Dabei nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Atemalkoholgeruch beim 37-Jährigen wahr. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Samstagnacht wurde in der Straße "Im Steigle" ein 42-Jähriger mit seinem Peugeot von Polizeibeamten kontrolliert. Ein aufgrund von Atemalkoholgeruch durchführter Alkoholvortest ergab bei ihm einen Wert von fast einem Promille.

Die Betroffenen mussten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sie erwarten nun Anzeigen. Außerdem müssen sie, je nach Ergebnis der Blutuntersuchungen, mit Folgen für ihren Führerschein rechnen.

