POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Auto im Begegnungsverkehr an Engstelle ausgewichen

Enzkreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Rosenstraße in Neuhausen sucht die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines bislang unbekannten Fahrzeugs.

Wie die bisherigen polizeilichen Feststellungen ergaben, begegneten sich das gesuchte Fahrzeug und ein schwarzer Nissan Micra an einer Engstelle in der Rosenstraße. Die Fahrerin des Nissan befuhr die Rosenstraße in Richtung Pforzheimer Straße, als sie aufgrund einer am rechten Fahrbahnrand abgestellter Schuttmulde nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste, um das Hindernis zu passieren. Zeitgleich bog von der Pforzheimer Straße kommend das bislang unbekannte Fahrzeug in die Rosenstraße ein. Ohne die Nissan-Fahrerin die enge Stelle passieren zu lassen, fuhr das unbekannte Fahrzeug auf seiner Fahrbahn weiter und zwang so die Nissan Fahrerin, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts auszuweichen. Hierbei blieb sie mit ihrem Fahrzeug an der Schuttmulde hängen. Es entstand ein Sachschaden am dem Fahrzeug in Höhe von etwa 4.000 Euro. Das andere Fahrzeug, vermutlich ein weißer SUV, setzte seine Fahrt fort unbeirrt fort.

Zeugen, sowie Hinweisgeber des Verkehrsunfalls werden gebeten, unter 07231 186 3111, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

