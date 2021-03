Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht: Schaukel an Spielplatz manipuliert

Mühlacker (ots)

Unbekannter hat eine Schaukel auf einem Spielplatz in Dürrmenz manipuliert, Kinder hätten sich verletzen können.

Am Freitag wurde festgestellt, dass ein Unbekannter Kettenglieder von zwei Schaukeln auf dem Spielplatz in der Ernst-Händle-Straße, Ecke Asternweg, auftrennte. Der Unbekannte hängte die offenen Kettenglieder wieder ein, so dass dies nicht auf den ersten Blick zu erkennen war. Dadurch hätten sich Kinder beim Schaukeln auf dem Spielplatz verletzen können.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

