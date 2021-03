Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Beide hatten "Grün" - Suche nach Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 16:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Habermehl- / Benckiserstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Hyundai i20 und einem Toyota Yaris. Beide Autofahrerinnen behaupteten, bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand - der verursachte Gesamtschaden beträgt rund 11.000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter (07231) 1863311 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

