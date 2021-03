Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Aufmerksame Zeugen und gute Polizeiarbeit führen zu Festnahmeerfolg: Polizisten aus Mühlacker verhaften mutmaßlichen Fahrraddieb

Mühlacker (ots)

Was am frühen Donnerstagmittag in Mühlacker als Verkehrsunfall mit Sachschaden begann, endete für den 26-jährigen Fahrer eines Sattelzugs am Freitag in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 26-Jährige war am Donnerstag gegen 11:30 Uhr mit seinem Sattelzug bei einem Wendemanöver in der Industriestraße gegen ein Schild gestoßen und hatte dieses beschädigt. Nachdem der Lastwagenfahrer in der Folge zunächst davonfuhr, gelang es Zeugen, ihm ein Stück weit hinterherzufahren und ihn zur Rückkehr an den Unfallort zu bewegen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme entschieden sich die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Mühlacker, den 26-Jährigen genauer zu überprüfen und stellten dabei fest, dass dieser von der Staatsanwaltschaft in Münster wegen mehrerer Delikte gesucht wird und zur Festnahme ausgeschrieben war. Es werden ihm unter anderem wiederholter Diebstahl eines Elektro-Fahrrads unter Überwindung der jeweiligen Schlösser mit einem Schaden von mehreren Tausend Euro vorgeworfen. Der so dringend Tatverdächtige, ein polnischer Staatsbürger, wurde am Freitag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

