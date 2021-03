Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Kind kontra Pkw: 6-Jähriger bei Unfall verletzt

Horb am Neckar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Horb am Neckar ist ein 6-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 54-jährige Skoda-Fahrerin gegen 15:50 Uhr die Bildechinger Steige und bog dann in die Geschwister-Scholl-Straße ab. Zur gleichen Zeit befand sich der 6-jährige Junge zwischen zwei geparkten Fahrzeugen. In einem unbeobachteten Moment querte der Junge, ohne auf den Verkehr zu achten, die Straße. Folglich wird der rechte Fuß des Kindes vom linken Vorderreifen überrollt. Der 6-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Alexander Nobel, Pressestelle

