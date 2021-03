Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Trunkenheitsfahrt endet am Gartenzaun: Führerschein weg

Neubulach (ots)

Eine Trunkenheitsfahrt hat am Donnerstagabend in Neubulach für einen 26-jährigen Autofahrer an einem Gartenzaun geendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 26-Jährige gegen 21 Uhr auf der Oberhaugstetter Straße unterwegs, als er mit seinem Auto zunächst eine Verkehrsinsel überfuhr und ein Verkehrsschild beschädigte. Im weiteren Verlauf fuhr er im Bereich der Gewerbestraße gegen den dortigen Gartenzaun eines angrenzenden Anwesens. Der 26-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro. Das Unfallauto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 26-Jährige betrunken ist. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von fast zwei Promille zum Ergebnis. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell