POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Vorfahrt missachtet: Eine Person verletzt und hoher Sachschaden

Straubenhardt (ots)

Ein Unfall ereignet hat sich am Donnerstagmorgen, nachdem ein 57-Jähriger die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs missachtete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 57-Jährige gegen 08 Uhr mit seinem Iveco auf der Max-Plank-Straße in Conweiler. An der Kreuzung zur Ernst-Sachs-Straße missachtete er offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden 29-jährigen Dacia-Fahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der 57-Jährige und sein 59-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Das Fahrzeug der 29-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro.

Alexander Nobel, Pressestelle

