Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Ermittler beweisen langen Atem: Nach Überfall auf Jugendlichen im Dezember befindet sich jetzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Königsbach-Stein (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 21.12.2020, 11:31 Uhr)

Dass sie einen langen Atem bewiesen haben, hat sich für die Kriminalbeamten des Hauses des Jugendrechts Pforzheim - Enzkreis bezahlt gemacht. Nach dem Überfall auf einen Jugendlichen im Dezember konnten zwischenzeitlich fünf Tatverdächtige ermittelt werden, ein dringend Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es am Abend des 18. Dezembers vergangenen Jahres im Schulhof des Bildungszentrums zu einem Streitgespräch zwischen dem Geschädigten und einem Täter. Im Verlauf des Streitgesprächs sollen mehrere zunächst unbekannte Personen auf den Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben. Zwei der Täter ließen sich im Anschluss eine dem Geschädigten gehörende Bluetooth-Lautsprecherbox unter Androhung weiterer Gewalthandlungen aushändigen.

Durch umfangreiche Ermittlungen ist es nun den Beamten des Hauses des Jugendrechts Pforzheim - Enzkreis gelungen, insgesamt fünf Tatverdächtige im Alter von 16 bis 22 Jahren zu ermitteln. Mit von der Staatsanwaltschaft in Pforzheim erwirkten Beschlüssen durchsuchten die Ermittler am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen, an denen auch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Fahndung und des Polizeireviers Pforzheim-Nord beteiligt waren, wurden gegen alle Tatverdächtigen weitere strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde am Mittwoch ein 19-jähriger Tatverdächtiger, welcher über die deutsche sowie die libanesische Staatsangehörigkeit verfügt, dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der Haftbefehl u. a. wegen Verdunkelungsgefahr erließ. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen sowie gegen die weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell