Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Wohnungsbrand

Altensteig (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Altensteig musste am Donnerstag eine Frau mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brach das Feuer gegen 11:30 Uhr in einer Wohnung des Anwesens in der Welkerstraße aus. Die zum Zeitpunkt des Brandes als einzige Person in der Wohnung anwesende Frau konnte sich selbständig in Sicherheit bringen, musste jedoch vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Freiwilligen Feuerwehren aus Altensteig und Spielberg gelang es, das Feuer zu löschen. In der betroffenen Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen Hund, einen Vogel in einem Käfig sowie in einem Aquarium mehrere Fische vor, welche durch den Brand wohl erstickten oder durch die enorme Hitze umkamen. Der Ursprung für das Feuer ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, es liegen Hinweise auf eine technische Ursache vor. Die betroffene Wohnung ist durch den Brand bis auf weiteres unbewohnbar, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch mehrere Einsatzkräfte der DRK-Bereitschaft Calw im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell