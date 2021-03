Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Fünf Festnahmen nach Ladendiebstahl

Enzkreis (ots)

Drei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 18 und 29 Jahren konnte die Polizei am Mittwochabend nach einem Ladendiebstahl vorläufig festnehmen.

Zwei Frauen der Gruppe gingen gegen 19:15 Uhr zusammen in einen Einkaufsmarkt in der Daimlerstraße, im Ortsteil Arnbach. Hier luden sie Lebensmittel in einem Warenwert von etwa 470,00 Euro in einen Einkaufswagen. Kurz darauf betraten die zwei Männer der Gruppe ebenfalls das Geschäft und verließen gemeinsam mit den Frauen den Laden durch den Eingangsbereich, ohne die Ware bezahlt zu haben. Auf dem Parkplatz luden die vier das Diebesgut zügig in einen BMW, in dem eine weitere Frau bereits auf sie gewartet hat und fuhren davon. Der Vorgang wurde durch einen findigen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Personen im Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Pforzheim-Süd in der Arlingerstraße festgestellt und kontrolliert werden. Das Diebesgut befand sich noch im Kofferraum. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnten die Fünf Personen die Dienststelle wieder verlassen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

