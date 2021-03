Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - schwerer Unfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Freudenstadt (ots)

Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls ereignete sich am Mittwochabend auf der Landesstraße 408 ein folgeschwerer Unfall, bei welchem der alleinbeteiligte Fahrer eines Opel schwer verletzt wurde.

Der 37-jährige fuhr gegen 20:00 Uhr in den Kreisverkehr der Landesstraße 415 aus Peterstal kommend ein um auf die Landesstraße 408 in Richtung Loßburg abzubiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitt der Mann hinterm Steuer einen internistischen Notfall, infolgedessen er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand prallte.

Durch den Aufprall erlitt der Opel-Fahrer schwere Verletzungen und musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell