Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - "Enkeltrick" durch Bankmitarbeiter verhindert

Kämpfelbach (ots)

Am Dienstagnachmittag verhinderte ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Kreditinstituts in Pforzheim, dass ein Ehepaar Opfer von "Enkeltrickbetrügern" wurde.

Gegen 12:30 Uhr meldete sich die Stimme einer Frau über das Telefon und suggerierte dem in Ersingen wohnenden Ehepaar, dass sie die Enkelin sei und dringend Geld benötige. Um über die Mittagszeit an den von der angeblichen Enkelin geforderten, fünfstelligen Betrag zu kommen, wiesen die Betrüger das Ehepaar an, zur Hauptstelle des Instituts nach Pforzheim fahren. Dort schätzte ein Mitarbeiter die Situation richtig ein und handelte rasch, so dass dem Ehepaar letztlich kein Schaden entstand.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell