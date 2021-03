Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfall mit Quad: Fahrer verletzt sich schwer

Freudenstadt (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 20-Jähriger verletzt, der alleinbeteiligt mit seinem Quad im Bereich Freudenstadt verunfallte.

Der 20-jährige Quad-Lenker befuhr gegen 18 Uhr die Bundesstraße 28 von Freudenstadt in Richtung Kniebis. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 20-Jährige offenbar auf Grund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der neben der Fahrbahn verlaufenden Schutzplanke. Durch den Sturz wurde der Quad-Lenker schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Fachfirma wegtransportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro.

Alexander Nobel, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell