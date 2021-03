Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Göbrichen - Hoher Sachschaden nach Pkw-Unfall

Neulingen (ots)

Am Mittwochnachmittag gg. 15.45 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Neulingen Göbrichen und Nußbaum zu einem Unfall bei dem an einem beteiligten Pkw ein Totalschaden entstand.

Die durch die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim geführten Ermittlungen ergaben, dass ein 73jähriger Mitsubishi-Fahrer am Ortsausgang Göbrichen in Richtung Nußbaum nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Einen entgegenkommenden 40jährigen Fahrer eines Porsches übersah er dabei. Der Porsche Fahrer wich aus um einen Zusammenstoß zu verhindern und kollidierte dabei mit der Leitplanke.

Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Am Porsche entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzt 50.000 Euro. Zudem wurde die Leitplanke beschädigt. Der Schaden hier beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Die Feuerwehr Neulingen befand sich für Reinigungsarbeiten und zur Unterstützung der Bergung des Porsche ebenfalls vor Ort.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell