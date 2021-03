Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand eines Neubaus

Pforzheim (ots)

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand am Mittwochnachmittag bei einem Brand an einem Neubau in der Tunnelstraße.

Aus noch nicht geklärter Ursache kam es gegen 15 Uhr offenbar im Bereich des Daches des Neubaus zum Brandausbruch. Der Brand konnte durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Pforzheim erfolgreich bekämpft und vollständig gelöscht werden. Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache gehen die Polizeibeamten auch der Frage nach, ob zum betreffendem Zeitpunkt durchgeführte Schweißarbeiten zum Ausbruch des Feuers geführt haben. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches auf dem Dach anwesende Arbeiter blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

